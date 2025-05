Educação valorizada: kits escolares serão entregues nesta segunda (26) na Escola Antônio Amâncio

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta segunda-feira (26), às 9h, a entrega oficial dos kits escolares para os alunos da rede pública municipal. A solenidade acontece na Escola Antônio Amâncio, com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e de toda a equipe gestora.

Os kits são compostos por itens essenciais como cadernos, lápis, canetas, borracha, cola, mochila e outros materiais escolares, de acordo com o nível de ensino de cada estudante. A ação garante mais estrutura para o dia a dia em sala de aula, promovendo igualdade de condições e incentivando o rendimento escolar.

A prefeita Ceci destaca que a iniciativa é mais um compromisso cumprido com a educação pública do município. “Investir na educação é cuidar do futuro de Atalaia. Os kits escolares são um apoio direto para nossos estudantes e suas famílias, e representam mais dignidade, mais inclusão e mais oportunidades para nossas crianças”, disse.

O vice-prefeito Nicollas também reforçou a importância do gesto. “Esse cuidado com os estudantes é uma marca da nossa gestão. É assim, com ações concretas e respeito às famílias, que seguimos fortalecendo a educação pública da nossa cidade”.

A entrega simbólica acontecerá na Escola Antônio Amâncio, mas a distribuição dos kits será realizada em todas as unidades da rede municipal, contemplando estudantes da zona urbana e rural.

A gestão municipal segue comprometida com uma educação acessível, de qualidade e que valorize cada aluno da rede pública.

SERVIÇO:

Entrega dos Kits Escolares 2025