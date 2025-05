Acostamento na AL-210 recebe contenção de erosão entre Capela e Atalaia

Desde o último sábado, as chuvas intensas em Alagoas têm causado transtornos na capital e no interior. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está pronto para atender todas as necessidades na malha viária estadual. Na manhã desta quinta-feira, uma erosão no acostamento da rodovia AL-210, no trecho entre Capela e Atalaia, na Zona da Mata alagoana, começou a ser contida.

A ação emergencial busca garantir a segurança e a trafegabilidade na rodovia durante o período chuvoso. “Uma solução definitiva, com a recomposição do acostamento, será realizada quando as chuvas cessarem. Estamos atentos e agimos assim que cada demanda é identificada”, afirma o engenheiro Sérgio Lopes, Chefe do Núcleo Regional do Vale do Paraíba.

O diretor-presidente do DER, engenheiro Iran Menezes, ressalta que os Núcleos Regionais monitoram todas as rodovias alagoanas diariamente. “Todos os trechos das rodovias estaduais estão sob supervisão e estamos preparados para buscar as soluções e assegurar que os condutores possam se deslocar com conforto, segurança e agilidade”, enfatizou.

