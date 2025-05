Atalaia presente no Seminário Estadual sobre Segurança Alimentar, em Maceió.

Atalaia Há 7 horas Oficina Intersetorial da PMPI reúne profissionais para construção do texto base teórico em Atalaia O texto norteará políticas públicas voltadas ao cuidado, proteção e desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Atalaia Há 10 horas Arco Metropolitano de Maceió será ampliado até Atalaia, anuncia ministro Anunciou foi feito pelo ministro Renan Filho na terça-feira (20), durante encontro com a prefeita de Atalaia, Ceci Hermann, e outros gestores que participam da Marcha a Brasília.

Atalaia Há 1 dia Prefeita Ceci acompanha de perto ações no Distrito Ouricuri após fortes chuvas Durante a visita, a prefeita também reforçou o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura da comunidade.