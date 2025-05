Equipes da Prefeitura de Atalaia seguem nas ruas com ações de limpeza e assistência após fortes chuvas.

A Prefeitura de Atalaia segue atuando de forma intensiva nesta segunda-feira (19), com equipes nas ruas realizando serviços de limpeza, monitoramento das áreas afetadas e prestando assistência à população, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município desde o fim de semana.

As ações estão sendo coordenadas pela Defesa Civil Municipal, com o apoio das secretarias de Infraestrutura, Assistência Social e Serviços Urbanos. O trabalho segue com foco na prevenção de riscos, recuperação de espaços públicos e atendimento às famílias que precisaram de suporte.

Além disso, a Defesa Civil informa que o nível do Rio Paraíba, que corta parte do município, está estável e dentro da normalidade, não apresentando risco de transbordamento neste momento.

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão em agir com responsabilidade e proximidade com a população.

“Seguimos com nossas equipes nas ruas, mesmo com os desafios do clima, porque o nosso compromisso é com as pessoas. Estamos atentos, prestando apoio e cuidando da cidade com todo empenho necessário para garantir a segurança e o bem-estar dos atalaienses”, destacou a prefeita.

A população pode acionar a Defesa Civil de Atalaia pelo telefone (82) 99416-3769 em caso de emergência ou para relatar qualquer situação de risco.

A Prefeitura permanece em estágio de atenção e seguirá com ações contínuas nos próximos dias para atender todas as demandas e proteger a população.