Super Copa Santo Antônio tem rodada com muitos gols e equilíbrio entre equipes.

A bola rolou no último domingo (18) para a terceira rodada da 1ª Super Copa Santo Antônio de futebol amador, realizada no município de Atalaia, em Alagoas. A competição, que vem se consolidando como uma das principais da região, é organizada por Mateus e Leandro e conta com a participação de 16 equipes e cerca de 350 atletas de diversos povoados e bairros da cidade.

Os jogos acontecem na Arena Ceci Vigário, no Distrito de Santo Antônio, e têm atraído torcedores e amantes do futebol local a cada rodada.

Grupo A: muitos gols e equilíbrio

Continua após a publicidade

No Grupo A, o destaque ficou por conta do confronto eletrizante entre Missionários e Real Madrid, que terminou empatado em 4 a 4. Natan (2), João e Gustavo marcaram para o Missionários, enquanto Celso, Diego e Dinho (2) balançaram as redes para o Real Madrid.

Outro empate movimentado ocorreu entre Guarani, do Povoado Boca da Mata, e Juventus, que ficaram no 2 a 2. Os gols do Guarani foram marcados por Equinho e Paciência. Rom e Da Silva garantiram o empate para o Juventus.

Fechando a rodada do grupo, o CSA venceu o Goiás por 1 a 0, com um gol contra de Lecio, garantindo os três pontos para a equipe azulina.

Continua após a publicidade

Grupo B: goleada do Jaqueirense

No Grupo B, a tradicional equipe do Jaqueirense mostrou força e goleou o Cruzeiro por 5 a 2. Douglas, Henrique (2), Anderson e Higor marcaram os gols da vitória. Duzinho e Buica descontaram para o time celeste.

Formato da competição

A Super Copa Santo Antônio conta com 16 equipes divididas em dois grupos com oito times cada. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das chaves, e os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

O torneio tem se destacado não apenas pela competitividade, mas também pela organização e incentivo ao esporte amador na região. A próxima rodada promete mais emoção e partidas decisivas na briga por uma vaga na fase eliminatória.