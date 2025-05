Prefeitura de Atalaia promove Trilha da Proteção com mensagem de combate à violência contra crianças e adolescentes.

Neste domingo (18), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a Trilha da Proteção – Lago Olhos D’Água, uma ação que uniu bem-estar, conexão com a natureza e mobilização social em defesa da infância e adolescência.

A atividade integra a programação da campanha Maio Laranja, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O trajeto da trilha, realizado em meio à natureza, foi uma forma simbólica e prática de reforçar o dever coletivo de proteger os mais vulneráveis.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, participou da ação e destacou a importância da iniciativa. “Hoje, 18 de maio, estamos na Trilha da Proteção. Infância e adolescência mais protegida aqui no município de Atalaia nesse dia de luta. Diga não a todo tipo de violência, de abuso sexual contra as nossas crianças e adolescentes”, disse.

Continua após a publicidade

O evento contou com a presença de servidores, jovens, famílias e representantes da rede de proteção social do município. A proposta foi vivenciar um momento de reflexão e união, fortalecendo os laços comunitários e o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos.

Continua após a publicidade

A Prefeitura de Atalaia segue desenvolvendo ações educativas e preventivas durante todo o mês de maio, com o objetivo de sensibilizar e envolver a população na luta por uma infância segura e livre de violência.