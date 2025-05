Defesa Civil de Atalaia segue nas ruas após fortes chuvas que caíram durante todo o sábado e madrugada deste domingo (18).

Maio Laranja Há 2 horas Prefeitura de Atalaia promove Trilha da Proteção com mensagem de combate à violência contra crianças e adolescentes A Prefeitura de Atalaia segue desenvolvendo ações educativas e preventivas durante todo o mês de maio.

Justiça Há 21 horas OAB representa à Corregedoria do TJ/AL após violação de prerrogativas em cartório de Atalaia Entidade solicitou, além da apuração rigorosa dos fatos, a eventual responsabilização administrativa.

Maio Laranja Há 21 horas Prefeitura de Atalaia promove palestra com pais sobre prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Com o tema “Como identificar os sinais de abuso e exploração sexual e suas consequências”, a ação teve como objetivo principal fortalecer o diálogo entre família e rede de proteção.

Moradia Legal Há 2 dias Prefeita Ceci assina adesão de Atalaia ao Programa Moradia Legal do TJAL Ao lado do vice Nicollas, prefeita Ceci assinou acordo de cooperação na manhã desta sexta-feira (16).