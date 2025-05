Prefeita Ceci assina adesão de Atalaia ao Programa Moradia Legal do TJAL. Foto: TJAL / Caio Loureiro

O município de Atalaia aderiu ao Moradia Legal, programa de regularização fundiária do Tribunal de Justiça (TJAL) que democratiza o acesso à cidadania e concretiza o direito constitucional à moradia digna.

Acompanhada do vice-prefeito Nicollas, a prefeita Ceci assinou o acordo de cooperação na manhã desta sexta-feira (16), em Maceió.

Além de Atalaia, o Estado de Alagoas e outros 12 município aderiram neste ato ao Moradia Legal, que ao longo de suas de sete edições já beneficiou mais de 50 mil pessoas em Atalaia.

A prefeita Ceci comemorou esta parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas que vai garantir a regularização gratuita de imóveis para famílias de baixa renda do nosso município. “Quando a gente entrega o título de uma casa, a gente entrega segurança, tranquilidade e um futuro melhor”, destacou a prefeita atalaiense.

Para o vice-prefeito Nicollas esta é mais uma prova que a gestão segue trabalhando com responsabilidade e compromisso com o nosso povo. “Regularizar é valorizar. Já levamos infraestrutura, iluminação, pavimentação e agora vamos garantir o que é de direito: o documento do lar de cada família”, comentou.