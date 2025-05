Copervales marca presença no 26º Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar, em Recife

A Copervales Agroindustrial marcou presença no 26º Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar, realizado na cidade de Recife, Pernambuco.

O gerente geral, Ricardo Paiva, representou o presidente Túlio Tenório no painel “Cooperativismo é a solução”, reforçando o papel essencial das cooperativas no desenvolvimento do setor e na valorização do produtor.⠀

“Seguimos firmes no compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o fortalecimento do cooperativismo em Alagoas e no Nordeste”, destacou a Copervales em nota divulgada na rede social.

