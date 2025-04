Prefeitura de Atalaia realiza entrega de ovos de Páscoa para crianças do Programa Criança Feliz.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu uma ação especial de Páscoa para as crianças acompanhadas pelo Programa Criança Feliz. Com muito carinho, dedicação e espírito de solidariedade, foram entregues, nesta terça-feira (15), ovos de Páscoa confeccionados artesanalmente pela própria equipe do programa.

A iniciativa beneficiou mais de 150 crianças atendidas pelo Criança Feliz, reforçando o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a humanização no atendimento à primeira infância.

Além da entrega, toda a equipe preparou um ambiente acolhedor e simbólico para receber as crianças e suas famílias, com o objetivo de tornar a Páscoa um momento de afeto, partilha e alegria.

“Estamos aqui com a mesa montada, com muito carinho, para fazer uma Páscoa mais feliz para essas crianças. O Programa Criança Feliz é um importante instrumento de acompanhamento e fortalecimento de vínculos, e ações como essa mostram a dedicação de toda a equipe com cada família atendida”, destacou a secretária de Assistência Social, Valéria Araújo.

A prefeita Ceci Herrmann ressaltou que a Páscoa é tempo de renovação, de amor e de cuidado com o próximo. “É com esse espírito que realizamos a entrega dos ovos de Páscoa às crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz. Cada ovo foi preparado com muito carinho pela nossa equipe, que não mede esforços para levar afeto e acolhimento às famílias atalaiense”, disse.

“Esse é o nosso compromisso: cuidar da nossa infância com responsabilidade, presença e amor. Momentos como esse mostram que pequenas ações podem transformar o dia de uma criança e fortalecer os laços com a nossa comunidade”, concluiu Ceci.

A ação da Páscoa é parte do calendário de atividades do Programa Criança Feliz, que desenvolve ações contínuas de estímulo ao desenvolvimento infantil, fortalecimento de vínculos familiares e promoção do bem-estar das crianças e seus cuidadores.