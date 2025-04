Aloísio Chulapa lança camisa comemorativa pela sua gloriosa passagem pelos gramados do Morumbi

Muito próximo dos dois milhões de seguidores no Instagram, o tricampeão mundial com o Tricolor paulista e ídolo do esporte no município de Atalaia, Aloisio Chulapa, lançou em fevereiro uma camisa comemorativa licenciada pelo São Paulo Futebol Clube e que homenageia a sua gloriosa passagem pelos gramados do Morumbi.

Tricampeão Mundial em 2005 e três vezes campeão brasileiro com o Tricolor, Aloisio ainda mantém alta ligação afetiva com o clube que torce desde que deu os primeiros passos no futebol, sendo presença constante em muitos jogos no Cícero Pompeu de Toledo, mesmo morando em sua amada Atalaia.

“Tá na área a Camisa 14 em minha homenagem. Quem viveu sabe, título, raça e aquela resenha que eu adoro”, destacou Aloísio Chulapa.

Continua após a publicidade

Em parceria com a Hyperbole, a camiseta ALOISIO CHULAPA 14 possui a identidade da camisa #1 Tricolor porém trabalha o branco com leves cores geométricas, dando um ar moderno ao produto. Na parte de baixo da camisa, existe um patch com a assinatura exclusiva do atacante e a taça do Mundial de Clubes de 2005, além do escudo Tricolor.



Nas costas, o icônico número 14, que acompanhou o jogador no Tricolor desde a contratação em 2005, simboliza a história e a mística de Aloísio no clube.



Reserve a sua no site Hyperbole - CLIQUE AQUI. É importante saber que 10% de toda a renda da venda desta camiseta será destinada aos projetos sociais apoiados pelo próprio Aloísio em Atalaia, sua cidade natal.