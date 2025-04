Independente Atalaia está na Série A1 do Campeonato Alagoano Sub-20

Independente Atalaia está no Grupo B do Alagoano Sub-20 2025.

A temporada 2025 do Campeonato Alagoano Sub-20 vai contar com duas divisões: A1 e A2. A definição desta nova fórmula de disputa e a composição dos grupos foi definida em reunião da Federação Alagoana de Futebol (FAF) com os clubes participantes, ocorrida nesta terça-feira (8), no Auditório Lauthenay Perdigão, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Semifinalista da última edição desta competição, o Independente Atalaia está divisão elite do Alagoano Sub-20. A equipe atalaiense que é comandada pelo técnico Roderlei Pachane está no Grupo B, junto com Jaciobá, Guarani de Paripueira, CEO, Coruripe, ASA, CSE e Liga do Sertão.

A Série A1 do Sub-20 será formada por 16 clubes, divididos em dois grupos com 8 equipes. Na primeira fase, os times jogam entre si dentro do grupo, com os quatro melhores de cada chave avançando para o mata-mata.

A segunda fase será disputada em formato eliminatório: quartas de final, semifinal e final, com jogos de ida e volta.