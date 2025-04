Independente Atalaia empata com o Coruripe fora de casa pelo Alagoano Sub-17

O time Sub-17 do Independente Atalaia empatou fora de casa por 2 a 2 com o Coruripe, neste último sábado (06), no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Alagoano da categoria. Os gols dos Crias do Independente foram marcados por Léo Pelé.

Com o resultado, o Independente Atalaia chegou aos quatro pontos em três jogos e está na terceira colocação do grupo B, atrás do líder CRB (9 pontos) e do vice-líder Coruripe (7 pontos).

A equipe atalaiense volta a campo neste próximo domingo, dia 13 de abril, quando enfrenta Lajense, no estádio O Luizão, em Atalaia.