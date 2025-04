Prefeitura fortalece agricultura familiar com entrega de milho e feijão.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Governo do Estado de Alagoas, realizou a entrega de toneladas de sementes de milho e 350 kg de feijão para agricultores e agricultoras de assentamentos do município. A ação faz parte do Programa Planta Alagoas, que tem como objetivo incentivar a produção agrícola familiar e fortalecer a segurança alimentar no campo.

As sementes foram distribuídas nas comunidades dos assentamentos Brasileiro, Varese 1 e 2, Ipê Amarelo 1 e 2, Boa Fé, São Luiz e Triunfo, beneficiando dezenas de famílias que vivem da agricultura de subsistência.

A entrega representa mais um passo no compromisso da gestão da prefeita Ceci Herrmann com o desenvolvimento rural sustentável e o apoio direto ao pequeno produtor.

“É um momento muito importante para nossos agricultores. Estamos garantindo o início do plantio com insumos de qualidade, fruto de uma parceria com o Governo do Estado que fortalece o campo e leva dignidade ao homem e à mulher do campo”, destacou a prefeita.

A distribuição das sementes foi feita de forma organizada e com o acompanhamento da equipe técnica da Secretaria de Agricultura, junto ao titular da pasta, Eliwelton Balbino, que também tem orientado os produtores sobre o melhor uso dos recursos para garantir produtividade e bons resultados no período de colheita.

A ação faz parte do calendário de apoio à agricultura familiar do município, que inclui ainda programas de aragem de terras, assistência técnica e incentivos ao cooperativismo rural.