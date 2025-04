Atalaia dá largada ao Campeonato Atalaiense de Futsal 2025.

Nesta quarta-feira (2), Atalaia vibrou com o pontapé inicial da primeira rodada do Campeonato Atalaiense de Futsal 2025, um evento que promete movimentar o cenário esportivo local e fortalecer o espírito de união e competitividade na comunidade.

O campeonato, organizado pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, reúne equipes locais em uma disputa acirrada, que visa não apenas revelar novos talentos, mas também incentivar a prática esportiva e promover a saúde e o bem-estar da população. A expectativa é de que o torneio se transforme em um importante ponto de encontro para os amantes do esporte e fortaleça a identidade esportiva da cidade.

A secretária de Esportes, Eliane, acompanhou o início do campeonato e destacou a relevância de mais essa ação para o cenário esportivo e social de Atalaia.

“O Campeonato Atalaiense de Futsal representa muito mais que uma competição. É uma oportunidade para revelar talentos locais, estimular a prática esportiva e promover o espírito de equipe. Estamos orgulhosos em ver nossa comunidade se unir em prol do esporte, que é fundamental para a saúde e o desenvolvimento social”, disse.

A prefeita Ceci Herrmann ressaltou o papel do esporte como agente transformador e ferramenta de inclusão.

“Incentivar o esporte é investir no futuro de Atalaia. Ao apoiar iniciativas como o nosso campeonato, estamos criando espaços para que nossos jovens desenvolvam habilidades, promovam a disciplina e, acima de tudo, se unam em torno de um ideal comum. O esporte tem o poder de transformar vidas e fortalecer nossa comunidade”, ressaltou Ceci.

Com um calendário repleto de jogos e momentos marcantes, o Campeonato Atalaiense de Futsal promete ser um dos grandes destaques do cenário esportivo do município, reafirmando o compromisso da Prefeitura com o incentivo à prática esportiva e o desenvolvimento social.