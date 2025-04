Riquelmy é bicampeão pernambucano pelo profissional do Sport.

Um dos principais destaques do sub-20 do Sport Recife, Riquelmy conquistou na noite desta quarta-feira (02), o seu segundo título como jogador profissional do Campeonato Pernambucano. Após igualdade no marcador nos dois confrontos, o Leão da Ilha levou a melhor contra o Retrô e venceu por 4×2, garantindo mais um título estadual.

Natural do Distrito Ouricuri, o atacante Riquelmy integrou a equipe principal do Sport no início da competição, participando dos primeiros jogos.

Riquelmy iniciou sua formação no futebol na Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia, comandada pelo professor Alisson Farias. Participou com grande destaque, muitos gols e títulos, de todas as principais categorias de base do Sport Recife. Também tem passagens pelas bases do Flamengo-RJ e do Internacional-RS.