Independente Atalaia vence o Bocamatense por 3 a 0 e conquista sua primeira vitória no Alagoano Sub-17

Após ser derrotado pelo CRB na estreia do Campeonato Alagoano sub-17, a equipe do Independente Atalaia voltou a campo na tarde deste domingo (30/03), no estádio O Luizão, em Atalaia.

Sem gols na primeira etapa, a equipe atalaiense voltou mais decisivo para o segundo tempo, vencendo o Atlético Bocamatense por 3 a 0. Os gols foram marcados por João, Nicolas e Wesley Maicon.

O Independente está no Grupo B do Alagoano Sub-17 2025, junto com CRB, Coruripe, Red Star, Lajense e Atlético Bocamatense. O próximo confronto dos atalaienses está para o próximo sábado (05), contra o Coruripe, no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe.