Chulapa elogia destaque da base do CRB: “Por mim, já estaria no São Paulo ou até fora do Brasil”

A vitória do CRB contra o Sampaio Corrêa, por 3 a 2, de virada, na estreia da Série B do Brasileiro Sub-20, teve um personagem. E o atacante Fabrício, destaque da partida no Estádio Rei Pelé, tem semelhanças com o ídolo regatiano Aloísio Chulapa.

Conterrâneo de Chula, o garoto marcou dois gols e recebeu elogios.

— Por mim, ele (Fabricio) já estaria no São Paulo representando nossa querida Atalaia. Tem muito futuro. Fico feliz por ser citado e por representar alguma coisa para ele. Tem potencial para estar em um grande clube do Brasil ou da Europa, não só no São Paulo, mas em um Corinthians, Palmeiras, Santos ou até fora do Brasil - disse Aloísio.

Orgulhoso, Aloísio fez questão de destacar que Fabrício deu os primeiros passos na sua escolinha.

— Ele jogou na minha escolinha, a AL14. Contou com o apoio e o trabalho do professor Alisson, que cuida da minha escolinha, dos pais dele e também da empresa que conseguiu levar ele para o CRB.

Chulapa assegurou que a garoto do CRB é determinado e tem propósito para seguir a carreira profissional.

— É um menino muito bom, que sabe o que quer. Não se envolve em balada, bebedeira. Está focado em ajudar a família e alcançar o objetivo.

Aloísio Chulapa disse que Fabrício tem potencial para chegar ao São Paulo — Foto: Denison Roma/ge

Fabrício quando jogava na escolinha do Chulapa — Foto: Aloísio Chulapa/arquivo pessoal