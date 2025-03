Prefeita Ceci participa do Workshop Masterop Travel 2025 em busca de potencializar o turismo em Atalaia

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann (MDB), marcou presença no Workshop Masterop Travel (WMT) 2025, realizado no Centro de Convenções Ruth Cardoso, nesta quinta-feira (27), em Maceió. O evento, promovido pela Masterop, operadora turística alagoana, tem como objetivo impulsionar e fortalecer o setor de turismo no estado, com foco em fomentar novas oportunidades de crescimento e divulgação para diversos destinos.

Atalaia, através da prefeita Ceci e da secretária Municipal de Cultura, Shirley Nogueira, prestigiou o WMT 2025, com o intuito de potencializar a sua imagem e colocar a cidade na rota do turismo e da cultura. A prefeita destacou as diversas belezas naturais, a riqueza do artesanato local, a gastronomia variada e o charme de sua população acolhedora. Segundo ela, o município tem muito a oferecer aos turistas que buscam novas experiências e o contato com a cultura alagoana.

“Essa é mais uma prova do nosso comprometimento em colocar nossa cidade no cenário turístico estadual e nacional. Temos um potencial imenso em belezas naturais, em nossa cultura, artesanato e uma gastronomia típica que encanta a todos. Nosso trabalho é contínuo, e hoje estamos aqui para apresentar nossa cidade, buscar novas parcerias e fortalecer a nossa presença na rota do turismo e da cultura. O desenvolvimento de Atalaia passa, sem dúvida, pela ampliação das oportunidades no setor turístico”, afirmou Ceci.

Além dos atrativos tradicionais, a cidade de Atalaia se destaca também por sua histórica locomotiva Maria Fumaça, que promete atrair ainda mais turistas para o município. A locomotiva, símbolo do passado ferroviário de Atalaia, foi revitalizada e realocada, tornando-se um atrativo turístico importante, oferecendo aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo e a chance de conhecer um pouco mais sobre a história da cidade.

Com foco em atrair novos investimentos e promover o turismo sustentável, a prefeita Ceci Herrmann reforçou que sua administração continuará trabalhando incansavelmente para que Atalaia seja reconhecida não apenas como uma cidade de belezas naturais, mas também como um destino turístico de relevância nacional.

“A Maria Fumaça é um ícone de Atalaia e vamos dar a ela a importância que merece, transformando-a em um ponto turístico que resgata nossa história e oferece uma experiência única para os visitantes. Seguiremos firmes nesse compromisso de fortalecer nossa cidade e aumentar sua visibilidade no cenário turístico", concluiu a prefeita.

Com eventos como o WMT 2025, Atalaia reafirma seu compromisso de ser uma cidade em constante desenvolvimento, com potencial para se tornar um dos maiores polos turísticos de Alagoas.