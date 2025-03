Entrevista exclusiva com o presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo (MDB).

Na manhã deste sábado (22), o presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo (MDB), recebeu em sua residência a equipe do site Atalaia Pop, onde participou de uma entrevista exclusiva para a Rádio Web. A entrevista foi comandada pela radialista Adaias Ferraz.

Na oportunidade, o vereador Cicinho Melo falou sobre sua recondução para a presidência da Câmara de Atalaia no biênio 2025/2026 e destacou o trabalho do Legislativo atalaiense.

Falou também sobre as dificuldades enfrentadas pelos atalaienses com o abastecimento de água e as altas taxas que estão sendo cobradas pela empresa BRK Ambiental.

O vereador também destacou o trabalho da Gestão Municipal e falou sobre eleições 2026.

Assista a entrevista na íntegra, logo abaixo: