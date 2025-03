Moradores de Atalaia voltam a cobrar providências do DER sobre riscos em rodovia

Moradores do bairro e loteamento Jardins, em Atalaia, voltaram a denunciar a falta de sinalização adequada na Avenida Pedro Marcelino Barros, localizada na AL-410, que dificulta a travessia de pedestres no local.

Eles abriram junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER-AL) um requerimento solicitando a implantação de equipamentos que facilitem a travessia.

Ricardo Silva, morador da região, retornou ao DER-AL no início de fevereiro para saber o andamento da solicitação, documento este que não foi encontrado pelos funcionários do local. "Eles não deram entrada [no requerimento] ou perderam o documento", conta o analista fiscal, explicando que abriu uma nova solicitação.

"A situação na AL-410 é um perigo constante para todos que trafegam por essa rodovia. Já vimos inúmero acidentes. Aqui é um local em que atravessam crianças para ir à escola e pessoas idosas, mas nada é feito para aumentar a segurança. O DER precisa agir com urgência e atender à solicitação da comunidade antes que vidas sejam perdidas", disse Ricardo, reforçando que todos se sentem reféns do descaso do órgão.

Em reportagem realizada pelo Jornal de Alagoas em julho de 2024, moradores relataram que veículos trafegam em alta velocidade na faixa, colocando em risco todos que tentam atravessar, inclusive estudantes e idosos que precisam passar pela via diariamente.

Em nota enviada ao Jornal de Alagoas à época, o DER-AL informou que a instalação de uma alternativa de engenharia para o controle de velocidade dos veículos na rodovia seria avaliada, bem como a sinalização vertical na região. Após quase nove meses, a região segue sem sinalização.

A reportagem entrou em contato novamente com o Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER-AL), que prometeu averiguar o andamento da nova solicitação e retornar com a resposta para a demanda na próxima segunda-feira (17).

*Estagiária sob supervisão