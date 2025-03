Alagoano Sub-17: Independente Atalaia estreia em casa diante do CRB

No próximo dia 23 de março, a equipe do Independente Atalaia (IAFC) estreia no Campeonato Alagoano Sub-17 de 2025. Em casa, a equipe comandada por Roderlei Pachani recebe o CRB, às 15h, no Estádio O Luizão.

A equipe atalaiense foi um dos grandes destaques da última edição do Alagoano Sub-17, sendo o vice-campeão desta competição.

Já consolidado como um dos grandes trabalhos de base em Alagoas, o IAFC está no Grupo B, ao lado do CRB, CRB, Coruripe, Atlético Bocamatense, Lajense e Red Star.

O Independente vem se preparando para mais este desafio, com treinos e amistosos. Neste sábado (8), a partir das 14 horas, no estádio O Luizão, o IAFC realiza mais um jogo treino, dessa vez enfrenta a Seleção do Pilar sob o olhar de observador técnico do Vitória da Bahia.

Para a temporada que se inicia, o Independente Atalaia conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Transportes e da Secretaria de Saúde. Também é apoiado pela empresa Imperial Alagoas.