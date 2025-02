Independente Atalaia vence amistosos contra o UNEC de Maceió

Neste domingo (23), no Estádio O Luizão, o Independente Atalaia (IAFC) venceu o UNEC de Maceió em dois amistosos, com triunfos nas categorias sub-17 e sub-20.

No jogo do sub-20, a equipe atalaiense venceu por 2 a 0, com dois gols de Borges. Já no sub-17, a vitória foi ainda mais expressiva, com uma goleada de 5 a 0. Os gols foram marcados por Peaga (2x), João Victor (2x) e Bernardo.

Sob o comando do técnico Roderlei Pachani, as categorias de base do IAFC seguem firme na preparação para as competições oficiais promovidas pela Federação Alagoana de Futebol, que o clube disputará em 2025. O primeiro desafio será o Campeonato Alagoano sub-17, que começa em março. A equipe atalaiense está no Grupo B, ao lado de CRB, Coruripe, Atlético Bocamatense, Lajense e Red Star.

Para a temporada que se inicia, o Independente Atalaia conta com o apoio da gestão da prefeita Ceci, que tem oferecido suporte logístico, garantindo que o clube continue representando com excelência a cidade nas competições oficiais.

Equipe sub-20 do Independente Atalaia.