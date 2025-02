Na estreia de Roderlei Pachani, Independente Atalaia sub-17 derrota o UBERTEC por 2 a 1

O Independente Atalaia (IAFC) entrou em campo na tarde desta sexta-feira (21), no campo da Comesa, para seu primeiro amistoso do ano. A equipe sub-17, que se prepara para o Campeonato Alagoano da categoria, venceu o UBERTEC, de Maceió, pelo placar de 2 a 1.

A partida marcou a estreia do técnico Roderlei Pachani, contratado para elevar o nível de competitividade do IAFC. O treinador busca implementar um estilo de jogo baseado na personalidade, estabilidade emocional e comprometimento com um futebol organizado.

Na oportunidade, os jovens atletas receberam novas chuteiras que foram doadas pelo ídolo Aloísio Chulapa, como forma de incentivo.

O próximo compromisso do Independente Atalaia já está marcado para este domingo (23). A equipe enfrenta o Universitário Esporte Clube às 14h, no estádio O Luizão, em Atalaia.

No Campeonato Alagoano sub-17, o Independente Atalaia integra o Grupo B, ao lado de CRB, Coruripe, Atlético Bocamatense, Lajense e Red Star.

O projeto do Independente Atalaia, idealizado e conduzido pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, conta com o apoio da gestão da prefeita Ceci. A administração municipal tem oferecido suporte logístico para que o clube siga representando bem a cidade nas competições oficiais.