Roderlei Pachani é o novo técnico do Independente Atalaia.

O Independente Atalaia (IAFC) tem um novo comandante técnico para a temporada 2025. Trata-se do experiente Roderlei Pachani, que acumula passagens por clubes como Suzano-SP, ASA de Arapiraca, Comercial-AL, Itabaiana-SE, Noroeste de Bauru, Força Jovem-AL, entre outros.

Pachani possui um excelente histórico no trabalho com categorias de base, sempre implementando um estilo de jogo marcado pela personalidade, estabilidade emocional e, sobretudo, pelo compromisso com um futebol organizado. Ele foi o responsável por revelar o atacante Diego Costa, ex-Chelsea e ex-Atlético de Madrid, que disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela seleção da Espanha.

O novo treinador chega ao Independente com a missão de substituir Sales Ney, que, ao longo dos últimos dois anos, levou o clube a grandes resultados nas competições organizadas pela Federação Alagoana de Futebol, consolidando-o como uma das melhores bases do estado.

Para o presidente do Independente Atalaia, Ronaldo Torres, a chegada de Pachani representa um reforço de peso para a equipe. “É um treinador experiente, com um currículo sólido e um amigo que conheço desde 1990, quando trabalhamos juntos no Sete de Setembro. Ele tem um vasto conhecimento no futebol e vem para agregar muito a este projeto”, destacou.

O primeiro desafio de Roderlei Pachani à frente do Independente será o Campeonato Alagoano Sub-17, que tem início em março. A equipe atalaiense está no Grupo B, ao lado de CRB, Coruripe, Atlético Bocamatense, Lajense e Red Star.

Para a temporada que se inicia, o Independente Atalaia conta com o apoio da gestão da prefeita Ceci, que tem oferecido suporte logístico para que o clube continue representando bem a cidade nas competições oficiais.