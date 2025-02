Atalaia Cup de Futsal Sub-15 reúne cerca de 100 jovens atletas na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

A noite de sexta-feira (14), foi marcada por grandes emoções na Quadra de Esportes Raimundo Nonato, onde aconteceu os jogos decisivos do Campeonato Atalaia Cup de Futsal Sub-15 2025. A equipe Meninos de Ouro consagrou-se campeã ao vencer o Bora Jogar de Olhos D’água por 4 a 0.

O terceiro lugar ficou a equipe Preparando Craques, formado por jovens participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Assistência Social de Atalaia.

Organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, a competição foi disputada entre os dias 10 e 14 de fevereiro, contando com a participação de 8 equipe e de cerca de 100 jovens atletas nascidos em 2010 e 2011.

Para a secretária Eliane Oliveira, a competição foi mais um importante incentivo a prática esportiva no município. “Agradecemos a todos os atletas, professores, torcedores e nosso agradecimento especial à Prefeita Ceci e ao Vice-prefeito Nicollas pelo inestimável apoio e incentivo ao esporte em Atalaia, desde a base. O incentivo ao esporte é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos nossos jovens talentos. Seguimos acreditando no poder transformador do esporte”, destacou.