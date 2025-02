Capelinha conquista a 3ª edição do Torneio de Futsal Santo Antônio

As rodadas decisivas da 3ª edição do Torneio de Futsal Santo Antônio aconteceram neste último domingo (9), com o time do Capelinha, da cidade de Capela, se consagrando como grande campeão com 23 pontos conquistados. As primeiras rodadas foram disputadas no sábado (8).

O vice-campeão foi o União Futebol Clube, do Distrito Santo Antônio, que conquistou 19 pontos.

Nas premiações individuais, Sérgio Barros do time As Feras de Santos e Eric Borges do Capelinha, terminaram empatados com 6 gols cada, o desempate foi por sorteio, com o troféu ficando para o atleta do As Feras de Santos. Melhor goleiro e um dos destaques da competição foi o Paulinho do time Tadalafilos, que foi o terceiro colocado na competição com 18 pontos.

Continua após a publicidade

Contando com a participação de mais de 100 atletas e de 10 times na disputa, a competição que movimentou o final de semana no Distrito Santo Antônio, foi organizada pelo Mateus e contou com o apoio do Francisco Batinga, Instituto Zequinha Batinga, deputado estadual Ronaldo Medeiros e Supermercado Bom Jesus.

O campeão recebeu 500 reais, mais troféu e medalhas, o vice-campeão recebeu 400 reais, mais troféu e medalhas. Melhor goleiro e artilheiro receberam troféu.