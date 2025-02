Jornada Pedagógica 2025: I EducAtalaia vai reunir servidores da rede municipal com palestras e formações nesta quinta e sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Atalaia dará início à Jornada Pedagógica 2025, através do I EducAtalaia, evento que reunirá educadores, gestores e servidores da rede municipal de ensino para um ciclo de palestras e formações profissionais. A programação será realizada em unidades próprias de ensino do município, nesta quinta (6) e sexta-feira (7), com a participação de especialistas e profissionais renomados da educação.

A Jornada Pedagógica é uma tradição no município e visa atualizar, capacitar e motivar os profissionais da educação para o início do ano letivo. Este ano, com o tema “Integração, Equidade e Desenvolvimento: Caminhos para uma Educação Integral”, o evento se destaca pela abordagem de temas atuais e relevantes, buscando fortalecer a qualidade do ensino e promover a integração, equidade e desenvolvimento na educação do município.

O foco das atividades será o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e o aprimoramento contínuo dos profissionais da educação. As palestras e formações serão realizadas em diversos horários, de forma que todos os servidores possam participar, respeitando as necessidades de cada unidade escolar.

A prefeita de Atalaia, Ceci, destaca a importância da formação contínua dos educadores. “A educação é a base de todo o progresso, e por isso, estamos investindo em mais um ciclo de aprendizado e troca de experiências para os nossos profissionais. A Jornada Pedagógica 2025 será um marco no desenvolvimento da nossa rede municipal de ensino”, afirmou.

Os servidores da educação, desde professores até auxiliares administrativos, poderão aprimorar suas habilidades e conhecimentos, preparando-se para um ano letivo que promete ser desafiador e repleto de novas oportunidades de aprendizado.

Confira a programação completa do I EducAtalaia:

QUINTA-FEIRA

06/02

Manhã

Ginásio Escola Antônio Amâncio

8h – Credenciamento e Coffee Break ogh – Abertura Oficial

9h30 – Palestra: “A arte de pelejar”, com Toinho Mendes

10h30 – Palestra: “Educação que Transforma: engajamento, conhecimento e compromisso”, com Diego Lutz

11h30 – Almoço de Encerramento

Tarde

Ginásio Escola Antônio Amâncio

13h30 – Credenciamento

14h30 – Abertura e Premiação

14h50 – Premiação – Prêmio Atalaia de Práticas Exitosas em Alfabetização: Prêmio Atalaia IDEB 2023

15h20 – Palestra: “Integração, Equidade e Desenvolvimento:

Caminhos para uma educação integral”, com Amaral Barbosa

16h20 – Palestra show com Marlon Rossi

17h30 – Jantar de Encerramento, com Banda Villa Lobos

SEXTA-FEIRA

07/02

MINICURSOS

Escola Municipal Antônio Amâncio

Público-alvo: Professores, Técnicos da SEMED, Gestores

Escolares, Coordenadores, Auxiliares de Ed. Infantil, Psicólogos, Assistentes Sociais, Nutricionistas.

Escola Municipal Antônio Vieira

Público-alvo: Assistente Administrativo Educacional, Professores Sala-Recurso, Cuidador, Secretário Escolar, Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Vigilante, Assessor escolar, Motorista e Monitor de Transporte Escolar.

8h – Credenciamento e coffee break

8h30 – Minicursos

12h30 – Almoço

13h – Minicursos

17h – Encerramento