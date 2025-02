Primeiro dia de festividades reúne centenas de fiéis para comemorar o aniversário do município

A Prefeitura de Atalaia iniciou as celebrações do aniversário de 261 anos do município de forma especial, com um primeiro dia de festividades marcado por fé, louvor e adoração. Centenas de fiéis se reuniram na noite desta sexta-feira (31) para participar de um evento gospel que deu o tom das comemorações, unindo a comunidade em um momento de reflexão e celebração.

A festa começou com uma linda apresentação do cantor Édson Silva, atalaiense que levou ao público ma mensagem de fé e esperança. Em seguida, a Banda Morada, que, com sua música envolvente e cheia de emoção, tocou o coração de todos os presentes.

O evento foi uma verdadeira expressão da religiosidade e da união do povo de Atalaia.

A prefeita Ceci, em discurso emocionado, destacou a importância deste momento para a cidade. “Hoje, celebramos não apenas a história de Atalaia, mas também o que somos hoje: um povo forte, unido e cheio de fé. A nossa cidade vive um momento de transformação, e tudo o que estamos conquistando é para o bem de todos vocês. Vamos continuar juntos, com Deus no coração, celebrando cada passo rumo a um futuro melhor”, afirmou.

O vice-prefeito, Nicollas Theotônio, também expressou sua alegria em ver a população reunida para esse momento de adoração. “Este é apenas o começo da nossa festa. Atalaia está em festa, e o primeiro dia foi só uma prévia do que virá. A união da nossa gente é o que fortalece nossa cidade, e juntos continuaremos trabalhando por uma Atalaia cada vez melhor”, disse.

O primeiro dia das festividades foi um sucesso, com muitos moradores emocionados e agradecidos pela oportunidade de celebrar o aniversário da cidade em um ambiente de devoção e gratidão. A festa continua nos próximos dias, com uma programação variada e para todos os gostos, incluindo shows musicais e outras atrações culturais.

Programação continua:

No sábado (1), data do aniversário da cidade, às 9h, acontecerá a Santa Missa na Igreja Nossa Senhora das Brotas; às 10h, Alvorada e hasteamento das bandeiras na sede da Prefeitura, e às 11h, a festa terá continuidade com a inauguração da nova sede do Setor de Tributos – Benedito de Lira.

Às 18h, acontecem os shows católicos que animam a população atalaiense, com o Ministério São Miguel Arcanjo e Juninho Cassimiro.

Para encerrar as festividades, no domingo (2), a partir das 21h, shows com os artistas Zé Neto Leão, Taty Girl e Natanzinho Lima. Os shows serão realizados na Av. Barão José Miguel, em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Centro de Atalaia, localizada no Vale do Paraíba alagoano.