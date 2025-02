Banda Afro Odara grava videoclipe em homenagem aos 261 anos de Atalaia

Para homenagear os 261 anos de Atalaia, a banda Afro Odara preparou uma releitura do Hino Municipal em ritmo de samba-reggae, com a gravação de um videoclipe que celebra a cultura e a identidade local.

Fruto de um trabalho conjunto de atalaienses, filhos da terra e do coração, o videoclipe apresenta uma versão única e vibrante deste que é um dos mais importantes símbolos da municipalidade. Com a participação de músicos locais, o resultado mostrou a força e a musicalidade que só o nosso povo é capaz de transmitir.

“Ao som dessa releitura, percorremos os principais pontos históricos de nossa cidade, celebrando sua rica cultura e tradições. Das paisagens que guardam nossa memória, à presença marcante dos nossos grupos culturais – como a Capoeira, o Guerreiro de São José e a Fanfarra – cada acorde e cada passo contam a história de uma cidade feita de resistência, alegria e união. Ficará registrado como um legado, mostrando ao futuro a grandiosidade de Atalaia e de sua gente”, destaca Felipe Kauê, maestro e fundador da Banda Afro Odara.

Continua após a publicidade

Felipe Kauê destaca ainda o apoio para concretização deste projeto. “Destacamos também o apoio fundamental dos três setores: o primeiro setor, representado por um agente público que acredita na cultura local; o segundo setor, com a parceria do Santuário Ecológico, um patrimônio do setor privado; e o terceiro setor, que reúne os artistas da terra, responsáveis por manter viva a nossa tradição. Feito por atalaienses, para atalaienses, este clipe é mais que uma homenagem: é um tributo à nossa terra, ao nosso povo e ao legado que seguimos construindo com orgulho e amor. Assim como o Afro Olodum fez com o Hino Nacional, nossa versão do Hino Municipal é um símbolo de nossa identidade, da nossa força e do nosso compromisso com o futuro”.

Produção geral:

Júnior Soares

Imagens:

Caio

Direção artística:

Felipe Kauê

Áudio: Dj Netto

Direção musical:

Guinho Farra

Apoio:

Vereadora Joana D’arck

Casa das Carnes e Frios

Banda:Afro Odara

Angélica Nunes/Voz

Toninho/Sax

Niltinho/Contrabaixo

Júlio Wesley/Guitarra

Percussão/Denis, Baiano, Tauã, Felipe Kauê e Guinho farra.

Manifestações culturais:

Guerreiro de São José topa parada

Capoeira Brasil

Banda fanfarra Estela

Do Paraíba

Zé Cícero do Pífano

Afro Odara