Povoado Sapucaia ganha nova Unidade Básica de Saúde.

A população do Povoado Sapucaia, zona rural do município de Atalaia, recebeu na tarde desta quinta-feira (30), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Josué Albuquerque Melo, inaugurada pela gestão da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas. A inauguração fez parte da programação pelo aniversário de 261 anos de Atalaia.

Com estrutura moderna, a nova UBS da Sapucaia está totalmente equipada e conta com profissionais capacitados para atender com qualidade os moradores daquela localidade.

“Essa é mais uma grande conquista que vai levar saúde de qualidade para mais perto de nossa população, facilitando o acesso e oferecendo mais cuidado para os moradores do Povoado Sapucaia”, comenta a prefeita Ceci.

Também participaram da inauguração a secretária de Saúde, Daniele Lobo, vereadores, demais secretários, população local e familiares de Josué Albuquerque Melo, falecido em 2008, que foi morador da Sapucaia, funcionário público, agricultor, comerciante, vereador e vice-prefeito de Atalaia na última gestão do ex-prefeito Zeca Lopes (1973 a 1976).