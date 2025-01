Prefeitura inicia programação em comemoração aos 261 anos de Atalaia com importantes inaugurações.

No próximo dia 1º de fevereiro Atalaia estará completando 261 anos e, como parte da programação de aniversário da cidade, a Prefeitura de Atalaia, na manhã desta quinta-feira (30), realizou a entrega de importantes obras no município. Realizadas através do Programa Atalaia Novos Caminhos, essas obras vão trazer mais infraestrutura e mobilidade para os atalaienses.

A prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas, realizaram o descerramento da Placa da Pavimentação do Povoado Porangaba, o descerramento da Placa da Praça Padre Cícero Romão Batista do Povoado Ouricuri, e, em seguida, o descerramento da Placa da Pavimentação do Distrito Branca de Atalaia.

“A cidade segue avançando com mais infraestrutura e qualidade de vida para todos. O compromisso com o atalaiense é real, e muitas outras grandes obras estão por vir. Juntos, seguimos construindo um futuro melhor para Atalaia”, destacou a prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

O presidente da Câmara, vereador Cicinho e demais vereadores, secretários municipais e a população destas localidades, acompanharam este importante momento para o município.