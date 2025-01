Atalaia é contemplada com 100 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Entidades

261 anos Há 2 dias Atalaia celebra 261 anos com inaugurações e shows; programação tem início nesta quinta-feira (30) A prefeita Ceci ressaltou que a população de Atalaia merece uma comemoração em grande estilo e com obras que vão deixar o município ainda melhor.

Copervales Há 5 dias Copervales recebe a visita de alunos do Programa AAPPE Aprendiz A indústria, localizada no município de Atalaia, é parceira do Programa de Aprendizagem para pessoas com deficiência desenvolvido pela instituição.