Atalaia celebra 261 anos com inaugurações e shows; programação tem início nesta quinta-feira (30)

A semana mais aguardada do ano chegou. Neste sábado (1), o município de Atalaia celebra 261anos de história. E para comemorar a data, a prefeita Ceci anunciou uma programação de aniversário especial com importantes inaugurações de obras e shows com artistas locais e nacionais.

As entregas têm início nesta quinta-feira (30), a partir das 9h, com o descerramento da Placa da Pavimentação do Povoado Porangaba, o descerramento da Placa da Praça Padre Cícero Romão Batista do Povoado Ouricuri, e, em seguida, o descerramento da Placa da Pavimentação do Distrito Branca de Atalaia, todas as entregas serão feitas através do Programa Atalaia Novos Caminhos.

Logo após, a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sapucaia – Josué Albuquerque Melo.

Já na sexta-feira (31), às 9h, ocorrerá o descerramento da placa da pavimentação e da praça do Povoado Boca da Mata e o descerramento da Placa da Pavimentação do Centro e do Jenipapeiro, ambos também através do Programa Atalaia Novos Caminhos.

Em seguida, haverá a inauguração da sede do Controle de Endemias – José Ronaldo de Melo Silva. Às 18h, um grande momento de louvor com um shows de Edson Silva e Banda Morada.

No sábado (1), data do aniversário da cidade, às 9h, acontecerá a Santa Missa na Igreja Nossa Senhora das Brotas; às 10h, Alvorada e hasteamento das bandeiras na sede da Prefeitura, e às 11h, a festa terá continuidade com a inauguração da nova sede do Setor de Tributos – Benedito de Lira.

Às 18h, acontecem os shows católicos animam a população atalaiense, com o Ministério São Miguel Arcanjo e Juninho Cassimiro.

SHOWS

Para encerrar as festividades, no domingo (2), a partir das 21h, shows com os artistas Zé Neto Leão, Taty Girl e Natanzinho Lima. Os shows serão realizados na Av. Barão José Miguel, em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Centro de Atalaia, localizada no Vale do Paraíba alagoano.

A prefeita Ceci ressaltou que a população de Atalaia merece uma comemoração em grande estilo e com obras que vão deixar o município ainda melhor.

“Essa festa é nossa, é de cada um de vocês, e espero que todos se divirtam, aproveitem, e sintam-se orgulhosos do lugar em que moram. Que este aniversário de 261 anos seja um símbolo de tudo o que conquistamos juntos e do que ainda podemos alcançar”, disse a prefeita, garantindo que irá continuar escrevendo uma linda história para Atalaia.