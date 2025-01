Copervales recebe a visita de alunos do Programa AAPPE Aprendiz.

Nesta quinta-feira (23), a Copervales recebeu a visita de alunos do Programa AAPPE Aprendiz. A indústria, localizada no município de Atalaia, é parceira do Programa de Aprendizagem para pessoas com deficiência desenvolvido pela instituição, se consolidando como parte essencial no processo de inclusão no mercado de trabalho.

Na oportunidade, os alunos puderam conhecer a estrutura da Copervales e conversar sobre o Programa de Aprendizagem.

Em nota em sua rede social, a Copervales destacou que a AAPPE vem realizando um trabalho incrível de inclusão e transformação de vidas.

“Com orgulho, assistimos 68 famílias por meio desse projeto, promovendo oportunidades para jovens com deficiência, sejam elas físicas ou intelectuais. É gratificante ver o impacto positivo que essa iniciativa gera na vida de tantas pessoas”, destaca a Copervales.