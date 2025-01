Durante evento da Undime, prefeita Ceci assina readesão de Atalaia à Busca Ativa Escolar

Na oportunidade, a prefeita reafirmou o compromisso da gestão com a educação de qualidade em Atalaia. Foto: Jal Gomes / Ascom

A prefeita de Atalaia, a Ceci, participou nesta quinta-feira (23), no Centro de Convenções, em Maceió, do seminário promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-AL), que este ano teve como tema “O Papel do Dirigente Municipal de Educação na Articulação, Formulação e Implementação das Políticas Educacionais”.

Na oportunidade, a prefeita reafirmou o compromisso da gestão com a educação de qualidade em Atalaia e assinou a readesão do município à Busca Ativa Escolar.

“Garantindo que o trabalho para que nenhuma criança fique fora da sala de aula continue com força total em nosso município. Juntos, vamos transformar a educação e o futuro das nossas crianças. Contem com o nosso compromisso e dedicação”, destacou a prefeita Ceci.

A prefeita Ceci esteve acompanhada da secretária de Educação, Glauciane Veiga e de coordenadores da Semed Atalaia.

FORA DA ESCOLA NÃO PODE

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta segunda-feira (20), a Semana da Busca Ativa Escolar. Ao longo desta semana, através da campanha “Fora da Escola Não Pode”, a Prefeitura irá promover ações em todo o município, com o objetivo de possibilitar que as crianças e os adolescentes permaneçam nas escolas, além de mobilizar a sociedade para a realização de matrículas.