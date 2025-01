Fora da Escola Não Pode: educação inicia Semana de Busca Ativa Escolar em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta segunda-feira (20), a Semana da Busca Ativa Escolar. Ao longo desta semana, através da campanha “Fora da Escola Não Pode”, a prefeitura irá promover ações em todo o município, com o objetivo de possibilitar que as crianças e os adolescentes permaneçam nas escolas, além de mobilizar a sociedade para a realização de matrículas.

O primeiro dia foi marcado por um pit stop no Distrito Branca de Atalaia, levando informações à população e fortalecendo o compromisso do município com a redução da evasão escolar e a construção de um futuro com mais oportunidades para meninas e meninos.

Nos próximos dias, os profissionais da educação da rede municipal de ensino também estarão em diversas outras localidades, encerrando as atividades com uma grande caravana, através de um buzinaço, nesta sexta-feira (24), pelas ruas da cidade.

A prefeita do município, Ceci, explicou que a ideia é ter uma maior adesão às matrículas em 2025. “Este ano, prorrogamos o prazo para a realização das matrículas, e, agora, com a proximidade do retorno das aulas, no próximo dia 4 de fevereiro, estamos intensificando a Busca Ativa com o intuito de sensibilizar os pais, responsáveis e toda comunidade, de que juntos devemos combater a evasão escolar”, disse.

Ela reforçou, ainda, que a participação da família na escola é fundamental para o acesso à educação. “Nosso foco é garantir que nenhuma criança fique fora das salas de aula. É um compromisso da nossa gestão, que já transformou a educação atalaiense nos últimos quatro anos, e que irá fazer muito mais”, concluiu a prefeita Ceci.

Fora da Escola Não Pode

Promovida pela UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a iniciativa, desde 2010, tem desencadeado um amplo processo de mobilização da sociedade para o enfrentamento da exclusão escolar no país e universalização do acesso, da permanência, da aprendizagem e da conclusão da educação básica na idade certa.