Atalaia retoma emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) a partir desta terça-feira (21).

A Prefeitura de Atalaia anunciou a retomada da emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a partir desta terça-feira (21). As atividades estavam suspensas temporariamente devido a ajustes técnicos e voltaram a funcionar normalmente no município.

O documento permite acesso de produtores rurais da agricultura familiar às políticas públicas para o setor e possibilita maior transparência e com mais segurança. Com a normalização, os agricultores poderão novamente realizar seus cadastros no sistema, que é utilizado para identificar e qualificar os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar.

A retomada do cadastro representa um avanço para o fortalecimento da agricultura familiar no município, conforme ressaltou a prefeita Ceci. “Destaco a importância desse registro para o agricultor e produtor atalaiense, porque garante benefícios e assistência em nosso município”, disse a chefe do executivo.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, o secretário Eliwelton Balbino, revelou que esse era um dos compromisso da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas. “A partir de agora, os produtores e agricultores do nosso município podem vir até a sede da nossa secretaria, uma grande conquista, porque os nossos produtores e agricultores tinham que se dirigir à nossa capital para a emissão do CAF”, explicou o titular da pasta.

Para a emissão do CAF, os atalaienses podem procurar a Secretaria de Agricultura, localizada próximo à praça do MAPA, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, portando os seguintes documentos: RG e CPF de todos os membros familiares maiores de 16 anos, certidão de casamento, se casado no civil, comprovante de residência, número de celular, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) de todos os membros maiores de 18 anos, extrato de Benefícios Sociais, documentos da Terra (escritura, recibo, etc) e o CAR (cadastro ambiental rural).