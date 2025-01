Serviço de Convivência de Atalaia promove colônia de férias para crianças e adolescentes

As crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) estão desfrutando das atividades da colônia de férias, promovida pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A programação teve início nesta segunda-feira (20) e segue até dia 28 deste mês, e conta com campeonatos, gincanas, dentre outras atividades lúdicas, que estimulam o raciocínio e fomentam a prática de exercícios físicos. Durante os dias de férias, as crianças e adolescentes do SCFV aproveitam as atividades e se divertem com as competições esportivas e culturais.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que a ação fortalece ainda mais os vínculos e foi pensada exclusivamente para proporcionar lazer e entretenimento às crianças e adolescentes atendidos pelo centro de convivência.

Para a prefeita Ceci, o objetivo da colônia de férias é permitir que todos tenham acesso ao lazer e possam se divertir e interagir com os demais, através de atividades que estimulam a participação e contribuem para a socialização de crianças e adolescentes. “Nosso compromisso com nossas crianças e adolescentes continua”, disse a gestora.