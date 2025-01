Ministro do Transportes Renan Filho anuncia federalização da AL-210, que inicia na cidade de Atalaia

Eventos Há 4 dias Reunião alinha as estratégias de segurança pública para os eventos do aniversário de Atalaia e do Carnaval no município Município foi representado pela coordenadora de eventos da Secretaria de Cultura.

Oportunidade Há 4 dias Casa do Construtor busca super investidores para expansão em Alagoas, estado em crescimento econômico constante Com mais de 760 unidades no Brasil e no exterior, busca expandir a presença em AL com um modelo de negócios que promete alta rentabilidade e amplo potencial de crescimento.