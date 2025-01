Categorias de base do Independente Atalaia seguem em treinamentos intensos visando o campeonato alagoano.

Após uma temporada com grandes resultados em todas as competições oficiais que disputou, se tornando um dos destaques do futebol de base em Alagoas, o Independente Atalaia (IAFC) iniciou forte sua pré-temporada visando a disputa do campeonato alagoano das categorias de base em 2025.

A primeira competição será o Alagoano Sub 17, que tem início no próximo mês de março. Os Crias, que são os atuais vice-campeões, já estão treinando em ritmo intenso, acompanhado pela comissão técnica. Os treinamentos acontecem principalmente no estádio municipal O Luizão.

O elenco foi reforçado com a chegada de atletas que estavam em outros clubes, mas, principalmente, por jovens que se destacaram pelo Sub-15 do IAFC, nas competições disputadas em 2024.

Para o Mister Sales, técnico da equipe atalaiense, o sucesso alcançado na temporada passada é uma motivação a mais para os atletas.

“A temporada 2024 foi histórica para o Independente, que chegou a cinco semifinais seguidas, três no Sub 20 e duas no sub 17. Sempre figurando entre as quatro ou as duas primeiras equipes do Estado, orgulhando Atalaia com essa representatividade e sendo falado em todo o Brasil pelo que estamos realizando em Atalaia pelo IAFC. Que seja um ano com mais apoio para chegarmos ainda mais longe e conquistarmos feitos maiores dando notoriedade e orgulho ao povo atalaiense. São nossos objetivos na temporada”, destacou o Mister Sales.

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e muito bem comandado pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, e que vem evoluindo a cada temporada. Conta com o importante apoio da Prefeitura de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes, da Secretaria Municipal de Transportes e da Secretaria Municipal de Saúde.