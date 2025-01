Prefeitura de Atalaia divulga programação do aniversário de 261 anos da cidade; confira

A Prefeitura de Atalaia está preparando uma celebração especial para comemorar os 261 anos da cidade. A programação, anunciada pela prefeita Ceci nesta terça-feira (14), conta com três noites com atrações consagradas no cenário nacional como Natanzinho Lima, Taty Girl e Zé Neto Leão, além da participação de artistas locais.

As festividades começam no dia 31 de janeiro e seguem até 2 de fevereiro. Atrações católicas, como Juninho Cassimiro e Ministério São Miguel Arcanjo, e do segmento gospel, com a Banda Morada e Edson Silva, também estarão presentes no aniversário da cidade.

Para a prefeita Ceci, o aniversário da cidade é mais do que uma data, é uma oportunidade de agradecer todas as conquistas e de renovar o compromisso com o futuro.

Continua após a publicidade

“Estamos construindo uma Atalaia melhor, e essa programação reflete o trabalho que temos realizado por todos os atalaienses. Um aniversário pensado com muito carinho para nossa população, afinal, Atalaia é a nossa cidade e o nosso orgulho”, destacou Ceci.

Programação completa – Ao longo do mês de janeiro, a Prefeitura Municipal de Atalaia vai divulgar a programação completa de aniversário com diversas atividades entre solenidade de hasteamento da bandeira, desfile cívico-militar, missa e inaugurações. As informações estarão disponíveis nas redes sociais oficiais da Prefeitura e também no site oficial.

Confira programação – 261 anos de Atalaia

31/01 (sexta-feira) - 18h

Show evangélico com Edson Silva e Banda Morada

01/02 (sábado) - 18h

Show católico com o Ministério de Louvor São Miguel Arcanjo e Juninho Cassimiro.

02/02 (domingo) - 18h

Zé Neto Leão, Taty Girl e Natanzinho Lima.