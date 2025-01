Riquelmy faz sua estreia no profissional do Sport Recife.

O empate do Sport Recife com o Afogados neste último sábado (11), na primeira rodada do Campeonato Pernambuco, marcou a estreia como profissional do atacante Riquelmy, considerado um dos mais promissores na base do Leão da Ilha. Natural do Distrito Ouricuri, Riquelmy tem apenas 19 anos e já vinha compondo o elenco principal do Sport.

O jovem atacante entrou aos 42 minutos da etapa final, no lugar de Micael, dando novo folego ao Sport que perdia por 1 a 0. Dois minutos depois, o lateral-esquerdo Filipinho fez um golaço, empatando a partida em 1 a 1, placar final do jogo.

“Agradecer a Deus por realizar esse Sonho de criança. Primeiro jogo como profissional por esse Club gigante que sempre me acolheu desde os 12 anos de idade”, destacou Riquelmy em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

O Sport volta a campo na terça-feira (14), às 20h, para enfrentar a equipe do Decisão, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.