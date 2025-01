I Conferência dos Músicos de Atalaia reúne artistas de várias regiões do município

I Conferência dos Músicos de Atalaia reúne artistas de várias regiões do munic.ípio

O município de Atalaia vive um momento importante para a cultura local, com a gestão da prefeita Ceci estando com um olhar atento e dedicado na valorização e desenvolvimento dos vários segmentos culturais existentes no município.

Na noite desta sexta-feira (10), no auditório da Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Atalaia realizou a I Conferência dos Músicos do município, reunindo artistas da música local, de várias regiões de Atalaia, em um espaço para troca de experiência e para o debate de ações que fortaleça este segmento.

A iniciativa para a realização deste evento foi através de uma parceria entre a Ordem dos Músicos do Brasil – OMB, através de seu representante municipal Felipe Kauê e a Secretaria Municipal de Cultura.

Além dos artistas locais, que na frente de honra foi representada por Juninho Love, a Conferência contou com a presença da secretária municipal de Cultura, Shirley Nogueira e do presidente da OMB, Gervasio Braz.

“Um momento importante para a construção de ideais que visão melhorar a participação dos artistas da terra em eventos locais, bem como desenvolvimento de portfólio, leis que acobertam os músicos, direito e deveres entre outros”, destaca o músico Felipe Kauê, um dos idealizadores da realização deste evento.