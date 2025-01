Projeto visa resgatar a cultura do coco de roda em Atalaia

Encontro realizado nesta quinta-feira (9), no auditório da Secult Atalaia, reuniu membros de vários segmentos culturais do município, para apresentação do projeto que visa resgatar a cultura do coco de roda em Atalaia, intitulado GRUPO DE COCO DE RODA BATUQUE ATALAIA. Entre os presentes, representantes da Quadrilha Junina Sanfona do Rei, Coletivo Afro Odara, Afoxé Ogunjá e Capoeira Brasil.

O grupo terá a direção geral do mestre e professor Joanes e direção musical de Felipe Kauê. Na oportunidade, também foi lançada a logotipo oficial do grupo cultural, que faz diversas referências a Atalaia.

Um dos idealizados do Coco de Roda Batuque Atalaia, o músico, escritor e ativista social Felipe Kauê destacou que vem trabalhando há mais de 10 anos neste projeto. “Ao longo de todo esse tempo, sempre estivemos conversando sobre a possibilidade de resgatar a cultura do coco de roda no município, que teve um forte movimento nos anos 80, quando também era conhecido como Pagode da Mataraca”, comentou.

Logo do Grupo de Coco de Roda "Batuque Atalaia".