Vereadores tomam posse e reconduzem Cicinho Melo como presidente da Câmara de Atalaia para o biênio 2025/26

Entre eleitos e reeleitos, os treze vereadores que vão representar os atalaienses na legislatura 2025 a 2028, tomaram posse na noite desta quarta-feira, 1º de janeiro, em sessão solene realizada na quadra de esportes da Escola Municipal Antônio Amâncio, no bairro José Paulino.

Tomaram posse nove vereadores do MDB e quatro vereadores do Progressistas: Rudinho (MDB), Cicinho Melo (MDB), Mércia da Saúde (MDB), Neto Acioli (MDB), Alexandre Tenório (MDB), Anilson Júnior (MDB), Lays Melo (MDB), Joana D’arck (MDB), Janaína Montenegro (MDB), Maria da Comesa (PP). Jaminho Brasil (PP), João Severo (PP) e Rosi do Yai (PP).

Na oportunidade, os vereadores atalaienses, de forma unanime, reconduziram o vereador Cicinho Melo para continuar comandado os trabalhos na Casa Hilton Agra no biênio 2025 a 2026. Além do presidente Cicinho Melo, a Mesa Diretora é composta pela vereadora Lays Melo (vice-presidente), vereador Alexandre Tenório (primeiro secretário) e vereador Rudinho (segundo secretário).

“Quero em nome dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, agradecer por esse apoio que mais uma vez me deram. É um momento de alegria e satisfação, continuar a frente da Câmara de Vereadores, para que junto com os demais vereadores, contribuir ainda mais pelo desenvolvimento da nossa terra”, comenta o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo.