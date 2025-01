Escritora atalaiense Claudiane Soares lança o seu primeiro livro “A Professora”.

A escritora Claudiane da Silva Soares, natural de Atalaia, da região de Ouricuri, lançou na manhã desta segunda (30), seu primeiro livro, intitulado “A Professora – Encorajamento e Liderança”, pela Editora Literando. O lançamento ocorreu de forma online e simultânea no Distrito Ouricuri e também em Lisboa, Portugal, já que a editora faz a publicação da obra no Brasil e internacionalmente.

Saúde mental, liderança, motivação e a importância da educação, são tópicos presentes na obra, que narra a trajetória de Claudiane Silva, uma professora que equilibra os desafios da carreira com as responsabilidades familiares. A autora destaca a dedicação e a paixão pelo ensino, refletindo sobre os sacrifícios pessoais que essa escolha impõe. Claudiane enfrenta a difícil tarefa de balancear seu tempo entre a escola e o lar, frequentemente priorizando seu trabalho em detrimento das necessidades emocionais de seus filhos.

A narrativa aborda a pressão constante que as professoras-mães sofrem, sendo forçadas a desempenhar múltiplos papéis. Essa situação culmina em um momento de reflexão e mudança, onde Claudiane reconhece a importância de separar os papéis de mãe e professora para melhorar a relação com sua família e proporcionar um ambiente mais equilibrado para seus filhos.

A autora destaca que a obra é um testemunho sincero da superação de dois transtornos mentais que teve, inclusive encontrando na escrita do seu livro uma terapia. “A história é um testemunho sincero das dificuldades enfrentadas pelas mulheres que escolhem a carreira de ensino, especialmente nas áreas rurais, e serve como um apelo à compreensão e ao apoio para essas profissionais dedicadas”, comenta a escritora atalaiense.

Claudiane Soares é casada com o Wellington Soares e mãe de dois filhos: João Neto e Kaio Chrystian. Recebeu um convite da editora para participar da Feira do Livro, que será realizada em Lisboa no dia 20 de janeiro de 2025.

Quem desejar adquirir o exemplar físico, é só entrar em contato com a autora pelo Whatsapp (82) 99383-9525. Em breve também terá sua versão E-book na Amazon.