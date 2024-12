Vira Copos e Escurinho participam do “Jogo da Gratidão” em homenagem ao ex-vereador Toni Barros

Em homenagem ao ex-vereador Toni Barros, falecido no último dia 2 de dezembro, foi realizado na manhã deste domingo (29), o Jogo da Gratidão entre Vira Copos e Escurinho, tradicionais equipes de futebol amador do município de Atalaia. A partida foi disputada no Campo Lourival Melo, no bairro José Paulino e terminou com a vitória do Vira Copos por 2 a 0.

O Jogo da Gratidão reconheceu todo o legado do ex-vereador Toni Barros como grande incentivador da prática esportiva no município de Atalaia, em especial como incentivador, apoiador, torcedor e amigo de todos os integrantes da equipe Vira Copos, que é pentacampeã atalaiense.

A iniciativa desta homenagem foi de familiares do Toni Barros em parceria com a vereadora atalaiense Joana D’arck e com a equipe do Vira Copos.

Na oportunidade, a vereadora Joana D’arck entregou uma placa aos familiares do homenageado. “Na memória de nossa cidade, algumas pessoas deixaram marcas que o tempo não apaga. Toni Barros foi um exemplo de dedicação, trabalho e amor por sua comunidade”, destacou a vereadora.

Em nome da família Barros, o ex-vereador Marconde Barros, agradeceu a homenagem. “Nossos agradecimentos ao time de futebol Vira Copos, a grande paixão futebolística da família Barros, da Turma do Bem e, especialmente, do vereador Toni Barros, pela marcante e merecida homenagem. Gratidão também a vereadora Joana D’arck. A história continua, com trabalho, tradição e compromisso renovado”, destacou.