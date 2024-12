Moradores e ex-moradores de tradicional rua do bairro Girador, realizam o I Encontro dos Amigos da Rua Manoel Miranda

Eleições 2024 Há 1 semana Prefeita, vice e vereadores eleitos em Atalaia são diplomados pela Justiça Eleitoral O evento foi organizado pela Justiça Eleitoral e ocorreu no recém-inaugurado auditório do Fórum da Comarca de Atalaia.

HIstória Há 2 semanas Maria Fumaça é restaurada e realocada na Praça do Trevo, em Atalaia: “Aqui tem cultura”, diz Ceci O projeto de restauração é fruto do compromisso da gestão municipal com a valorização da história e do patrimônio cultural.