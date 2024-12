Unidos da Vila é campeão do Campeonato Atalaiense de Futebol Master.

A decisão contou com a ilustre presença do ex-jogador de futebol, o atalaiense Márcio Pereira, que também participou da solenidade de premiação.

O Unidos da Vila é o grande campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master de Atalaia 2024. Em partida disputada no estádio O Luizão, o time conquistou o título na tarde deste sábado (28), após derrotar o Juventus FC pelo placar de 5 a 3. O terceiro lugar ficou com a equipe do Lazer dos Amigos, que derrotou o Futebol Fitness.

